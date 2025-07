Zinsen: Warum Gold fällt - und Trump plötzlich freundlich ist zu Musk!

Gute Daten zum US-Arbeitsmarkt senken die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen senkt - das belastet heute Gold und dürfte auch Donald Trump nicht in den Kram passen, der heute die Fed inspiziert mit der offenkundigen Hoffnung, belastendes Material gegen Fed-Chef Powell zu finden. Inzwischen preisen die Märkte weniger als zwei Senkungen der Zinsen in den USA ein - und auch die EZB signalisiert, dass sie absehbar keine Senkung mehr vornehmen wird. Japan stellt auffallend ausdrücklich klar, dass man ja keine bindendes Abkommen unterschrieben habe in Sachen Zölle - und das wird auch der EU nicht entgangen sein, die nach wie vor auf Trump wartet. Dieser äußert sich heute auffallend freundlich zu Elon Musk - dessen Tesla-Aktie heute abstürzt..

