Aktien New York Dow im Minus - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100 Vor dem Hintergrund aktueller Quartalszahlen großer Unternehmen haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, notierten die Technologietitel an der Nasdaq im Plus. …