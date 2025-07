Mikrona Group erwirbt FTC Dental

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mikrona Group AG, ein führender Schweizer

Anbieter von Lösungen für Kieferorthopädie und digitale Zahnmedizin übernimmt

die FTC Frey Trading & Consulting Sàrl sowie die zugehörige Trainingsplattform

MYDENTALEXPERT Sàrl. Mikrona Group ist Teil der Healthcare Holding Schweiz AG,

die von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet wird.



Healthcare Holding Schweiz AG hat über ihre Tochter Mikrona Group AG die

Übernahme der FTC Frey Trading & Consulting Sàrl in Crans-près-Céligny und der

zugehörigen Online Trainingsplattform MyDentalExpert Sàrl in St-Cergue im

Schweizer Kanton Waadt abgeschlossen. Der Inhaber Bernhard Frey, ein europaweit

bekannter Experte im Bereich der Wurzelkanalbehandlung und Zahnerhaltung ist

weiter an den Unternehmen beteiligt und bleibt als Geschäftsführer an Bord. Seit

etwa 2 Jahrzehnten ist FTC Dental der Spezialist im Bereich Endodontie. FTC

Dental vertreibt ein komplettes Programm für die Wurzelkanalbehandlung:

Instrumente zur Aufbereitung, Biokeramik, Obturationsgeräte, Mikroskope und

Lupenbrillen. Die praxisorientierten Weiterbildungen von FTC Dental werden

digital, hybrid, oder hands-on durchgeführt.







hierzu: "FTC Dental ist eine Marke, die viele Zahnärztinnen und Zahnärzte seit

langem kennen. Mit ihrem Ansatz, Produkte zusammen mit praxisorientierten

Anwenderkursen zu verbinden, passt sie perfekt in unser Portfolio von

Spezialanbietern in der Kieferorthopädie und Zahnmedizin. Wir können so ein

Level an Beratung und Expertise bieten, das andere Anbieter nicht erreichen

können. Das bringt uns einen unschlagbaren Vorteil bei diesen

erklärungsintensiven Produkten."



Bernhard Frey, Geschäftsführer der FTC Dental, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr,

mit Mikrona Group und Healthcare Holding Schweiz endlich den richtigen

Wachstumspartner gefunden zu haben. Auch der Schweizer Markt für Zahnmedizin ist

unter Kostendruck und wartet förmlich auf qualitativ hochwertige und deutlich

kostengünstigere Alternativen und Generika im Bereich der Endodontie. Damit

helfen wir Zahnärzten und Patienten gleichermassen. Viele Zahnarztpraxen, DSO

und Universitäten verwenden bereits unsere Produkte. Wir freuen uns über jede

Anfrage für Produkttests oder Weiterbildungen in der Praxis."



Über FTC Frey Trading & Consulting Sàrl und MyDentalExpert Sàrl



FTC Frey Trading & Consulting Sàrl mit Sitz in Crans-près-Céligny ist seit 2005

ein spezialisierter Anbieter hochwertiger Endodontie-Produkte für Zahnärzte und

Endodontologen in der Schweiz und zeichnet sich durch schnellen Service und ein

umfangreiches Fortbildungsangebot aus. Unter der Marke FTC Dental bietet das Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Fabio Fagagnini, CEO von Healthcare Holding Schweiz und Mikrona Group erklärthierzu: "FTC Dental ist eine Marke, die viele Zahnärztinnen und Zahnärzte seitlangem kennen. Mit ihrem Ansatz, Produkte zusammen mit praxisorientiertenAnwenderkursen zu verbinden, passt sie perfekt in unser Portfolio vonSpezialanbietern in der Kieferorthopädie und Zahnmedizin. Wir können so einLevel an Beratung und Expertise bieten, das andere Anbieter nicht erreichenkönnen. Das bringt uns einen unschlagbaren Vorteil bei diesenerklärungsintensiven Produkten."Bernhard Frey, Geschäftsführer der FTC Dental, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr,mit Mikrona Group und Healthcare Holding Schweiz endlich den richtigenWachstumspartner gefunden zu haben. Auch der Schweizer Markt für Zahnmedizin istunter Kostendruck und wartet förmlich auf qualitativ hochwertige und deutlichkostengünstigere Alternativen und Generika im Bereich der Endodontie. Damithelfen wir Zahnärzten und Patienten gleichermassen. Viele Zahnarztpraxen, DSOund Universitäten verwenden bereits unsere Produkte. Wir freuen uns über jedeAnfrage für Produkttests oder Weiterbildungen in der Praxis."Über FTC Frey Trading & Consulting Sàrl und MyDentalExpert SàrlFTC Frey Trading & Consulting Sàrl mit Sitz in Crans-près-Céligny ist seit 2005ein spezialisierter Anbieter hochwertiger Endodontie-Produkte für Zahnärzte undEndodontologen in der Schweiz und zeichnet sich durch schnellen Service und einumfangreiches Fortbildungsangebot aus. Unter der Marke FTC Dental bietet das