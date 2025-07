JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 57,50 Euro - 'Overweight'

Kampfkater1969 schrieb 09.02.25, 08:18

Trotz aller tatsächlichen und auch eingebildeten, teils "medial aufgeschriebenen Krisen" wächst der Reichtum der Menschen auf diesem Planeten, saldiert......



Deshalb können Firmen wie DWS wahrlich fett verdienen, wenn die es können und wollen.



Selbst im Ländermarkt Deutschland wächst das Geldvermögen........je nach Quelle bald zweistelliger Billionenbetrag.....zuviel davon lungert mit Negativrenditen nach Steuern und Inflation auf Geldkonten herum.....



Eine DWS könnte also vieles gewinnen....und Massen an Best Agern kassieren nun fette fällige Lebensversicherungen....Wiederanlagen........auch in Produkten der DWS