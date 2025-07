4 KI-Wachstumsaktien, die Multimilliardär Laffont für 731.750.000 USD neu gekauft hat

Philippe Laffont gehört zu den erfolgreichsten Frühphasen- und Technologie-Investoren der letzten Jahre. So entdeckte er beispielsweise schon in den Anfangsjahren die TikTok-Mutter ByteDance, Snap und Spotify vor ihrem Börsengang, erkannte 2016 das Potenzial von Nvidia, hält OpenAI- und Databricks-Anteile und beteiligt sich an vielen weiteren neuen Entwicklungen.

Sein Erfolg beruht einerseits auf seiner langjährigen Erfahrung und andererseits auf der kontinuierlichen Beschäftigung mit neuen technologischen Erfindungen. Bevor er 1999 zusammen mit seinem Bruder Tomas Laffont die Investmentfirma Coatue Management in New York gründete, arbeitete er unter anderem als Research Analyst für Tiger Management (bekannt für Wachstumsaktien) und für McKinsey. Philippe Laffont hat zudem ein Bachelor- und Masterstudium in Wirtschaft beziehungsweise Informatik am MIT abgeschlossen.