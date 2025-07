Deutsche Telekom Aktie legt zu - 24.07.2025

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 31,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,99 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +0,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Telekom auf +6,64 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,89 % 1 Monat -1,69 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr +27,30 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,17 Mrd.EUR wert.

Vor dem Hintergrund aktueller Quartalszahlen großer Unternehmen haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, notierten die Technologietitel an der Nasdaq im Plus. …

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend etwas zugelegt. Sie profitierten von Spekulationen um eine mögliche Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union. Günstige Signale gab es auch von der Konjunktur. …

Unter dem Eindruck von Quartalszahlen und Zinsspekulationen hat der Dax am Donnerstag seine anfangs deutlichen Gewinne reduziert. Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 24.295,93 Punkte. Für den MDax ging es …

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.