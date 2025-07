Pistorius übt bei Rüstung Schulterschluss mit Frankreich

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht Frankreich als wichtigen Partner in der Verteidigungspolitik. "Europa braucht mehr denn je einen starken, funktionierenden deutsch-französischen Motor, mehr denn je auch und gerade in der Verteidigungspolitik", sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu in Osnabrück.

Das gelte auch für gemeinsame Rüstungsprojekte. "Ich bin davon überzeugt, dass eine Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft nur im engen deutsch-französischen Schulterschluss überhaupt gelingen kann", sagte der Minister. Und hier sei er sich mit seinem französischen Amtskollegen völlig einig, fügte er bei dem gemeinsamen Auftritt hinzu.