PwC Global Entertainment & Media Outlook

- Prognosen zufolge werden die Werbeausgaben dreimal so schnell wachsen (6,1 %)

wie die Ausgaben der Verbraucher für elektronische und elektronische Medien (2

%), da KI die Werbemodelle verändern und die Hyperpersonalisierung

vorantreiben wird

- Nicht-digitale Kategorien - wie Live-Musik, Kino und Veranstaltungen - sind

weiterhin führend bei den Einnahmen des Verbrauchersektors und machen 61 % der

Ausgaben des Sektors im Jahr 2024 aus

- Die weltweiten Kinoeinnahmen werden voraussichtlich von 33 Milliarden Dollar

im Jahr 2024 auf 42 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen, da das

internationale Publikum weiterhin mehr für lokal produzierte Filme ausgibt

- Prognosen zufolge wird der weltweite Umsatz mit Videospielen von 224

Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 300 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen

- und damit den Umsatz der Film- und Musikindustrie zusammen übertreffen



Die weltweite Unterhaltungs- und Medienbranche (E&M) hat sich 2024 auf einen

Umsatz von 3 Billionen US-Dollar zubewegt und wird 2029 voraussichtlich 3,5

Billionen US-Dollar erreichen, da die Werbeausgaben über alle Plattformen hinweg

stark ansteigen, so der heute veröffentlichte Global Entertainment & Media

Ausblick 2025-29 von PwC.





Für die E&M-Branche wird bis 2029 eine durchschnittliche jährlicheWachstumsquote (CAGR) von 3,7 % prognostiziert - eine Quote, die über demprognostizierten Durchschnitt des Weltwirtschaftswachstums liegt, aber unter denHöchstwerten vor der Pandemie. Die wirtschaftliche Ungewissheit sowie dasschwache Wachstum der Verbraucherausgaben in Verbindung mit dem verschärftennationalen und internationalen Wettbewerb in der Branche werden dieWachstumsraten im Bereich E&M im Prognosezeitraum bis 2029 voraussichtlichbelasten.Bart Spiegel, globaler Leiter für Unterhaltung und Medien bei PwC US, sagte:"Während die E&M-Branche weiterhin von der allgemeinen wirtschaftlichenUnsicherheit und den eingeschränkten Verbraucherausgaben betroffen ist,entwickelt sich die Werbung zum führenden Umsatzträger der globalenUnterhaltungs- und Medienindustrie - ein Wandel, der sich voraussichtlichfortsetzen wird, da KI die Bereitstellungsmodelle verändert, die Produktion vonInhalten demokratisiert, hochgradig kuratierte Inhaltserlebnisse bietet sowiedie Eintrittsbarrieren senkt. Die E&M-Branche war schon immer ein Vorreiter beitechnologischen Innovationen, aber die Unternehmen müssen flexibel und proaktivbleiben, um die Zukunft zu meistern und die Verbraucher in einem Ökosystemzufrieden zu stellen, das Kreativität sowie maßgeschneiderte Inhalte belohnt."