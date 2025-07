Aktie zieht nachbörslich an Newmont im Goldrausch: Der heimliche Gewinner der Edelmetall-Rallye Gold ist in diesem Jahr gefragt wie lange nicht mehr, der Preis des Edelmetalls markierte in den vergangenen Monaten Rekorde in Serie. Davon profitieren auch Minenkonzerne wie Newmont, das am Donnerstag Zahlen vorlegte.