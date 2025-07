Das KI-Labor von Cognizant erhält das 59. US-Patent und bringt weiterhin bahnbrechende KI-Errungenschaften hervor

Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2025 hat das Labor zwei neue, in

den USA erteilte Patente angemeldet, eine wichtige KI-Entwicklungsplattform ins

Internet gestellt und einen Gold Award von GECCO erhalten.



Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass sein https://c212.net/c/link/?t

=0&l=de&o=4474318-1&h=3931844055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D4474318-1%26h%3D2623192990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cognizan

t.com%252Fus%252Fen%252Fai-lab%26a%3DAI%2BLab&a=KI-Labor zwei neue US-Patente

und einen Gold Award für ein Forschungspapier zum Thema "Realizing Human

Expertise through AI" (Menschliche Expertise durch KI realisieren) erhalten hat,

das diesen Monat auf der GECCO (Genetic and Evolutionary Computation Conference)

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4474318-1&h=3206747511&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4474318-1%26h%3D3547909105%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Fgecco-2025.sigevo.org%252FHomePage%26a%3DGECCO%2B(Genetic%2Band%2

BEvolutionary%2BComputation%2BConference)&a=GECCO+(Genetic+and+Evolutionary+Comp

utation+Conference)) in Malaga, Spanien, vorgestellt wurde.







womit sich die Gesamtzahl der Patente unseres KI-Labors in den USA auf 59 erhöht

und 23 weitere Patente anhängig sind - unterstreicht unser unermüdliches

Innovationstempo", sagte Babak Hodjat, technischer Leiter des Bereichs KI bei

Cognizant. "Zusammen mit dem Gold Award der GECCO spiegeln diese Meilensteine

unser großes Engagement für die Entwicklung innovativer KI-Technologien und die

Umsetzung bahnbrechender Ideen in die Praxis wider."



Die beiden neuesten Patente zeigen wichtige Innovationen aus der KI-Forschung

von Cognizant:



- Das U.S.-Patent Nr. 12,282,845 (erteilt am 22. April 2025) umfasst eine

Methode für Multi-Objective Coevolution of Deep Neural Network Architectures

(Multi-Objektive Koevolution von tiefen neuronalen Netzwerkarchitekturen), die

darauf abzielt, die Modellleistung und Ressourceneffizienz zu verbessern. Die

Anwendung des Verfahrens reicht von der Klassifizierung medizinischer Bilder

bis zur Verarbeitung natürlicher Sprache.

- Das US-Patent Nr. 12,292,944 (erteilt am 6. Mai 2025) beschreibt eine Methode

zur Optimierung von Verlustfunktionen durch Taylor Series Expansion, die

darauf abzielt, die Trainingseffizienz zu verbessern und die Robustheit des

Modells zu erhöhen, insbesondere in Szenarien mit begrenzten Daten. 1 Seite 1 von 4 Seite 2 ►





"Die Erteilung von zwei neuen US-Patenten in der ersten Hälfte des Jahres 2025 -womit sich die Gesamtzahl der Patente unseres KI-Labors in den USA auf 59 erhöhtund 23 weitere Patente anhängig sind - unterstreicht unser unermüdlichesInnovationstempo", sagte Babak Hodjat, technischer Leiter des Bereichs KI beiCognizant. "Zusammen mit dem Gold Award der GECCO spiegeln diese Meilensteineunser großes Engagement für die Entwicklung innovativer KI-Technologien und dieUmsetzung bahnbrechender Ideen in die Praxis wider."Die beiden neuesten Patente zeigen wichtige Innovationen aus der KI-Forschungvon Cognizant:- Das U.S.-Patent Nr. 12,282,845 (erteilt am 22. April 2025) umfasst eineMethode für Multi-Objective Coevolution of Deep Neural Network Architectures(Multi-Objektive Koevolution von tiefen neuronalen Netzwerkarchitekturen), diedarauf abzielt, die Modellleistung und Ressourceneffizienz zu verbessern. DieAnwendung des Verfahrens reicht von der Klassifizierung medizinischer Bilderbis zur Verarbeitung natürlicher Sprache.- Das US-Patent Nr. 12,292,944 (erteilt am 6. Mai 2025) beschreibt eine Methodezur Optimierung von Verlustfunktionen durch Taylor Series Expansion, diedarauf abzielt, die Trainingseffizienz zu verbessern und die Robustheit desModells zu erhöhen, insbesondere in Szenarien mit begrenzten Daten. 1