Comviva ernennt Manish Agrawal zum Präsidenten und Betriebsleiter, um den technologischen Wandel sowie die Bereitstellung von Spitzenleistungen zu beschleunigen

NEW DELHI, 25. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, der sich auf Kundenerfahrungsmanagement, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Manish Agrawal zum Präsidenten und Betriebsleiter bekannt. Diese Ankündigung der strategischen Führung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu Comviva 2.0, der darauf abzielt, das Marktwachstum zu beschleunigen, die Kundenbindung zu vertiefen und Innovationen in einem sich schnell entwickelnden digitalen Ökosystem zu skalieren. Alle Produkteinheiten werden jetzt an Manish berichten.

„Wir sind begeistert, Manish in der Comviva-Familie willkommen zu heißen", sagte Rajesh Chandiramani, Geschäftsführer bei Comviva . „Seine eingehende Branchenkenntnis und seine transformativen Führungsqualitäten werden unsere Fähigkeit stärken, flexibel zu agieren, eine stärkere funktionsübergreifende Ausrichtung voranzutreiben und unsere kundenzentrierte Vision voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass Manishs Ernennung entscheidend dazu beitragen wird, unsere strategischen Ziele in wirkungsvolle Ergebnisse für unsere Kundschaft auf der ganzen Welt umzusetzen."

Manish ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Technologiebranche und verfügt über 30 Jahre branchenübergreifende Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Fertigung sowie BFSI. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte er bei Tech Mahindra mehrere Führungsrollen inne, darunter in den Bereichen Unternehmensführung, Technologiewandel, Technik, Vertrieb, Beratung, schlüsselfertiges Outsourcing, Fusionen und Übernahmen sowie Cybersicherheit. Zuletzt war er als Global Practice Head – Telecom bei Tech Mahindra tätig, wo er maßgeblich an der Neupositionierung der Telekommunikationsstrategie des Unternehmens, der Entwicklung von KI-, SaaS- und datengestützten Lösungen der nächsten Generation, der Leitung des globalen Presales für große Transformationsgeschäfte auf der ganzen Welt sowie der engen Zusammenarbeit mit den Top-Tier-Telekommunikationskunden von Tech Mahindra beteiligt war, um die Transformation der Geschäftsergebnisse voranzutreiben.

Zu seiner Ernennung sagte Manish Agrawal, „Ich freue mich, Comviva zu einem transformativen Zeitpunkt beizutreten, um glaubwürdige Kundenerfahrungen durch die innovativen Softwaretechnologie-Plattformen ‚AI First and SaaS Ready' zu liefern sowie unseren globalen Kunden beste Kundenerfahrungen zu bieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Führungskräften von Comviva, um unser rasantes Wachstum zu ermöglichen, neue Möglichkeiten der Geschäftsumwandlung durch die Stärke unserer innovativen Technologieplattformen zu erschließen und unserer weltweiten Kundschaft die weltbesten Endkundenerfahrungen zu bieten."

