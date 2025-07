Sierra Madre gibt Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung von 19,5 Millionen US-Dollar nach bestem Bemühen bekannt - Privatplatzierung von Anteilen

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia – 24. Juli 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... – freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die „erste Tranche“) der zuvor angekündigten privat platzierten Wertpapieremission über bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Einheit (der „Ausgabepreis“) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 19.500.600 Dollar entspricht (die „Emissionsangebot“). Die erste Tranche umfasste 25.358.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 17.750.600 $. Beacon Securities Limited („Beacon“) fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit, die gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung ausgegeben wird – Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) besteht aus einer Stammaktie des Kapitals der Gesellschaft (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Erweiterung der Kapazität der Mine Guitarra, die Durchführung eines detaillierten Explorationsprogramms, einschließlich Bohrungen, im East District sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens („interessierte Parteien“) haben insgesamt 686.000 Einheiten der ersten Tranche gezeichnet, was einem Bruttoerlös von insgesamt 480.200 Dollar entspricht. Die Platzierung an die interessierten Parteien stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen hat sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärsgenehmigungsanforderungen des MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) berufen, da der Marktwert der im Zusammenhang mit dem Angebot an die interessierten Parteien ausgegebenen Einheiten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 ermittelt wurde. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung der interessierten Parteien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt waren.