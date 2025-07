Dax kaum verändert erwartet

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein kaum veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels wenige Punkte tiefer auf 24.291 Punkte. Tags zuvor war ein weiter Vorstoß Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütlichere Einigung im Zollstreit der EU mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September für weitere Gewinnmitnahmen. Somit tritt der Dax auch auf Wochensicht auf der Stelle. Für Impulse könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben.

USA: - UNEINHEITLICH - Vor dem Hintergrund der angelaufenen Unternehmensberichtssaison haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, legten die Technologietitel an der Nasdaq zu. Unterdessen bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch einen Dämpfer. Der Dow Jones Industrial schloss nahe seines Tagestiefs 0,70 Prozent im Minus bei 44.693,91 Punkten. Am Vortag hatte der Wall-Street-Leitindex erstmals seit Januar wieder die Marke von 45.000 Punkten übersprungen. Der marktbreite S&P 500 erklomm am Donnerstag ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,07 Prozent auf 6.363,35 Zähler. Auch der Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und stieg am Ende um 0,25 Prozent auf 23.219,87 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach zuletzt guter Kursentwicklung haben Anleger an den Börsen Asiens am Freitag erst einmal Gewinne mitgenommen. In den vergangenen Tagen hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Japan vor allem der Börse in Tokio Auftrieb verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nun am Freitag im späten Handel um fast ein Prozent. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, sank um rund ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent nachgab.

^

DAX 24295,93 0,23%

XDAX 24230,83 -1,17%

EuroSTOXX 50 5355,20 0,20%

Stoxx50 4528,68 0,12%



DJIA 44693,91 -0,70%

S&P 500 6363,35 0,07%

NASDAQ 100 23219,86 0,25%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,57 0,00% °



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1741 -0,06% USD/Yen 147,11 0,08% Euro/Yen 172,72 0,00% °



BITCOIN:



^

Bitcoin 115.658 -2,28% (USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:



^

Brent 69,35 +0,17 USD WTI 66,16 +0,13 USD °



/mis