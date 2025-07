CSU-Landesgruppenchef dringt auf Abschiebungen nach Syrien

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der angespannten Sicherheitslage in Syrien fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, auch dorthin wieder Straftäter abzuschieben. Er würde das "ausdrücklich für richtig" halten, sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. Die Frage müsse erlaubt sein, ob es nicht auch in solchen Ländern sichere Rückzugsbereiche gebe, in die man abschieben könne. "Das kann nicht per se sein, dass man sagt, ich schiebe in ein ganzes Land nicht ab, weil da die politische Lage unsicher ist."

Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien im Koalitionsvertrag