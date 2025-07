Volkswagen-Konzern erleidet im zweiten Quartal erneut Gewinneinbruch

Herbert H schrieb 15.02.25, 12:08

Norwegen kann man überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen. Das Land hat über Jahrzehnte ganz anders darauf geachtet, den Wohlstand abzusichern, ist niedrig verschuldet und verfügt über einen Staatsfonds, der momentan ein Vermögen von mehr als 1,7 Billionen EUR(!) verwaltet. Das Volkseinkommen pro Kopf ist in Norwegen mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland - und der Abstand wächst.



Wer so in die Zukunft investiert hat und seine wirtschaftlichen Stärken in dieser Art und Weise für das eigene Land genutzt hat, kann vorbildlich in den Klimaschutz investieren. Für VW und Porsche ist das überhaupt nicht nachteilig. So verkauft Porsche m. W. in Norwegen bezogen auf die Einwohnerzahl (also pro Kopf) eine ähnliche Anzahl Autos wie in Deutschland und im Januar war der VW-Konzern inkl. Porsche der Marktführer in Norwegen mit fast 30 % Marktanteil.