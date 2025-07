JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 30 Euro - 'Overweight'

Doch den Kurs von 1994 erreicht, vom Unternehmen als Leistung verkauft und die Börse empfindet das gar als Überraschung bis Wunder. Für Aktionäre bleibt was über, warum auch nicht? Die Erwartungshaltung ist historischer Höchstkurs für die Aktie in einigen Quartalen, verwunderlich ist wie lang das dauert. Das gesamte Umfeld ist 2025, beste Bedingungen ever und Deutsche Bank geht dem Erfolg weniger aus dem Weg.





Faszinierend ist wie wenig antizipativ die Börse ist, erst die Kurserweckung mit realisierten Zahlen braucht. Dabei sind die Karten fundamental lange positiv gelegt, charttechnisch der Uptrend längst definiert.