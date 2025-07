Tesla-Aktie reagiert negativ auf Zahlenwerk

Im zweiten Quartal hat Tesla einen Umsatz von 22,50 Mrd. US-Dollar erzielt, dies entspricht einem Rückgang von 12 Prozent im Jahresvergleich. Der operative Gewinn brach um 42 Prozent auf 923 Mio. US-Dollar ein. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn (non-GAAP) von 1,39 Mrd. US-Dollar übrig - ein Einbruch um satte 23 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank entsprechend von 0,52 USD auf 0,40 USD, was aber so erwartet worden war.

Tesla plant weiterhin, noch im laufenden Jahr neue Modelle vorzustellen, darunter eine günstigere Variante mit Produktionsstart in der zweiten Jahreshälfte. Ob dies das Wertpapier jedoch vor einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitts und einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie bewahrt, bleibt abzuwarten. Unter einem Niveau von 300,00 US-Dollar würden die Abschlagsrisiken zurück auf 292,23 und darunter 271,21 US-Dollar kurzfristig enorm zunehmen. Mittelfristig könnte das Papier sogar zurück an seine Jahrestiefs im Bereich von 220,00 US-Dollar durchgereicht werden und würde sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite gilt es dagegen den seit Ende Mai laufenden Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 340,00 US-Dollar zu knacken, damit neuerliches Kurspotenzial zurück an 373,00 US-Dollar entfaltet werden kann. Dieses Szenario wird aufgrund der gemeldeten Daten und technisch schwierigen Lage jedoch nicht favorisiert.