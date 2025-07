Steyr Motors Aktie auf Höhenflug - 25.07.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Steyr Motors über einen Zuwachs von +35,93 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +324,29 % gewonnen.

Steyr Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,33 % 1 Monat +19,04 % 3 Monate +35,93 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 319,28 Mio. wert.

Steyr Motors AG is making waves with over EUR 20 million in maritime supply deals, delivering 600+ diesel engines globally, and eyeing strategic growth from land to sea.

Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?

