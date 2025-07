Dax leicht im Minus - Puma brechen ein

Tags zuvor war ein weiter Vorstoß des Dax Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütliche Einigung im Zollstreit der Europäischen Union (EU) mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September für weitere Gewinnmitnahmen.

Für Impulse könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben.

Hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Dabei schockte vor allem Puma seine Anleger: Der Sportartikelhersteller gibt nach einem enttäuschenden Quartal die Hoffnung auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in diesem Jahr auf. Beim berichteten Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwarten die Herzogenauracher nun einen Verlust. Dies unterstreiche die Schwierigkeiten von Puma, mit dem sich intensivierenden Wettbewerb zurechtzukommen, schrieb Analyst Robert Krankowski von der Großbank UBS.

Die Aktien von Puma notierten auf der Plattform Tradegate mehr als 18 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Auch die Titel der Branchenwerte Adidas und Hugo Boss gerieten vorbörslich unter Druck, wenn auch nicht in diesem Ausmaß.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton Group bekommt unter anderem das schwache Umfeld für Nutzfahrzeuge in den USA zu spüren und macht spürbare Abstriche am Jahresausblick. Hier betrug das Minus bei Tradegate mehr als zehn Prozent.

Der VW-Konzern selber verzeichnete auch im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch. Grund war unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi. VW nannte zudem hohe Umbaukosten sowie den derzeit guten Lauf der noch margenschwächeren Elektroautos als Grund. In China verdiente der Konzern zudem erneut deutlich weniger. Auf Tradegate verloren die Vorzugsaktien von Volkswagen 3,6 Prozent.

Unter den Autozuliefern rechnet Hella wegen des schwierigen Umfelds weiter mit einem Umsatzrückgang in diesem Jahr.

Die Deutsche Börse profitierte dank der geopolitischen Unsicherheiten von einer anhaltenden Nachfrage nach europäischen Anlagemöglichkeiten. Infolgedessen stiegen im zweiten Quartal die Bewertungen deutscher und europäischer Aktien und Fonds. Von diesem Trend profitierte insbesondere der Handel sowie die nachgelagerte Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren. Für die Anteilsscheine der Deutschen Börse ging es auf Tradegate um gut ein Prozent nach oben./la/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 259,1 auf Tradegate (25. Juli 2025, 08:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -12,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,95 %. Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,01 Mrd.. PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,40 %/+195,57 % bedeutet.