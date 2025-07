Puma-Aktie crasht nach Horror-Prognose

Wie das Unternehmen am späten Donnerstag mitteilte, belasten schwache Umsätze und deutlich sinkende Margen infolge der US-Zölle die Geschäftsentwicklung stärker als bislang erwartet. Puma nennt zwar keine konkrete Verlusthöhe, weicht jedoch klar von seiner bisherigen Prognose ab, die für das Gesamtjahr noch einen operativen Gewinn zwischen 445 und 525 Millionen Euro vorsah.

Konzernchef Arthur Hoeld, der das Ruder Anfang Juli übernommen hat, steht damit vor einem schwierigen Start. Der ehemalige Adidas-Vertriebschef soll Puma zurück in die Erfolgsspur bringen. Bereits im Frühjahr hatte der Konzern mit Stellenstreichungen reagiert und vor schwacher Konsumlaune insbesondere in den Vereinigten Staaten gewarnt.

Im zweiten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatz bei 1,94 Milliarden Euro, was umgerechnet etwa 2,28 Milliarden US-Dollar entspricht. Analysten hatten mehr erwartet. Besonders deutlich fiel der Umsatzrückgang in Nordamerika mit einem Minus von 9,1 Prozent aus. Auch in Europa schwächelte das Geschäft und sank um 3,9 Prozent.

Puma versucht unter anderem mit Preisanpassungen und einer effizienteren Lieferkette gegenzusteuern. Dennoch erwartet das Unternehmen, dass die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Importe den Bruttogewinn bis Ende 2025 um rund 80 Millionen Euro schmälern werden.

Citi-Analystin Monique Pollard geht angesichts der herben Gewinnwarnung von einer "erheblich negativen" Marktreaktion aus. Diese folgte auch prompt. Die Puma-Aktie rauscht mächtig ab:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,01 % und einem Kurs von 19,80EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.





