UBS belässt Puma auf 'Sell' - Ziel 19,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 35 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter dem neuen Konzernchef dürfte der Sportartikelhersteller seine Anstrengungen verstärken, wieder Schwung in den Umsatz zu bekommen und dabei kurzfristig auch nicht so strikt auf die Gewinnmargen achten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2025 dürfte es insgesamt aber noch wenig Fortschritte beim Umsatz geben./rob/mis/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben