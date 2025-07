Steyr Motors: Jetzt geht es Schlag auf Schlag!

Nach der Vertiefung seiner Partnerschaft mit dem niederländischen Verteidigungsunternehmen Defenture, für den Steyr Motors M16-Dieselmotoren liefern wird, hat der Konzern vor dem Wochenende eine Reihe weiterer Auftragseingänge bekannt gegeben.

Motoren jetzt auch für maritime Anwendungen

Wie das Unternehmen am Freitagmorgen berichtet hat, konnten mit Partnern aus Großbritannien, Italien, Frankreich und China neue Verträge geschlossen werden, die über einen Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Euro verfügen. Im Gegenzug wird Steyr Motors rund 600 Dieselmotoren an die entsprechenden Vertragspartner liefern.

Die Besonderheit: Bislang waren die Motoren der Österreicher vor allem für landgestützte Fahrzeuge nachgefragt. Die neuen Aufträge sehen die Lieferung jedoch für maritime Anwendungen auf Spezialschiffen vor. Das Unternehmen sieht darin eine Möglichkeit, sein Geschäftsmodell breiter aufzustellen und seine Erträge stärker zu diversifizieren.

CEO sieht Chance für Diversifizierung

Der Vorstandsvorsitzende Julian Cassutti ließ in der Pressemitteilung verlauten: "Unsere Motoren sind dafür gebaut, um unter Extrembedingungen – sowohl an Land als auch auf See – stets höchste Performance und kompromisslose Zuverlässigkeit zu liefern. Die neuen Verträge belegen unsere technologische Exzellenz und das Vertrauen, das wir uns in beiden Bereichen – Land und Marine – für zivile und militärische Anwendungen erarbeitet haben."

Aktie in schwachem Umfeld gut behauptet

In einem am Freitagmorgen schwachen Gesamtmarktumfeld, das unter den Auswirkungen der Prognosesenkungen von Volkswagen und Puma leidet, legte die Aktie in der Vorbörse zu. Am Handelsplatz Lang & Schwarz wurden Kursgewinne in Höhe von rund 2,0 Prozent verzeichnet.

Damit hält die vor rund zwei Wochen gestartete Aufwärtsbewegung an, nachdem das Papier in den vergangenen Monaten nach dem Ende des aufsehenerregenden Short-Squeeze im März auf der Stelle trat und vorwiegend seitwärts handelte.

Fazit: Hier ist schon vieles eingepreist

Allzu viel sollten sich bei der Aktie investierte Anlegerinnen und Anleger kurzfristig jedoch nicht erhoffen. Ein guter Teil der aktuell bekannt werdenden Auftragseingänge ist bereits eingepreist. Mit einem für das laufende Geschäftsjahr veranschlagten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,3 ist Steyr Motors bereits deutlich höher bewertet als beispielsweise Deutz.

Zwischenzeitlich starke Kursanstiege könnten von Mehrheitseigner Mutares außerdem jederzeit dazu genutzt werden, sich von weiteren Anteilen zu trennen, was für Verkaufsdruck sorgen könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 60,80EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

