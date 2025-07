VW-Kernmarke verdient im Quartal mehr als Porsche und Audi zusammen

Bei den Ingolstädtern von Audi sackte der operative Gewinn um zwei Drittel auf 550 Millionen Euro ab. Der Sportwagenbauer Porsche verdiente im Autogeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - nur noch 154 Millionen Euro nach 1,7 Milliarden ein Jahr zuvor.

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im zweiten Quartal deutlich mehr operativen Gewinn eingefahren und lässt damit sogar die einstigen Gewinngaranten im Konzern, Porsche und Audi, hinter sich. Das Wolfsburger Herzstück des Konzerns fuhr ein operatives Ergebnis von 991 Millionen Euro ein, fast sechsmal so viel wie im sehr schwachen Vorjahreszeitraum, wie am Freitag aus dem VW-Zwischenbericht hervorging.

Porsche und Audi tun sich vor allem in China schwer, derzeit belasten auch hohe Umbaukosten ihre Gewinne. Audi will 7.500 Stellen streichen und Porsche mindestens 1.900 Jobs. Audi bringt zudem neue Modelle auf den Markt, was zwischenzeitlich den Verkauf stocken lässt. Dagegen profitiert die Kernmarke VW finanziell davon, dass der Konzern Ende letzten Jahres ein großes Sparprogramm verabschiedete und bis ins Jahr 2030 über 35.000 Stellen gestrichen werden - 4.000 sind bereits abgebaut.

Hervorragend läuft es weiter bei der tschechischen Konzerntochter Skoda. Diese verdiente in den drei Monaten bis Ende Juni 739 Millionen Euro nach 614 Millionen Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Sie erzielte damit mit Abstand das beste Quartalsergebnis der Marke. Skoda fuhr damit eine operative Marge von 9,5 Prozent ein, während sie bei VW Pkw bei lediglich 4,5 Prozent lag./men/zb

