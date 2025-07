Europäischer Energiemarkt im Wandel Chancen für Öl- und Gasexplorer Nicht nur in Polen wird Öl- und Gas gefunden: Europa erlebte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Entdeckungen. Die Russlandsanktionen und die strategische Neuausrichtung einiger Länder in der Energiepolitik eröffnen Explorationsunternehmen …