Das Erreichen der Umsatz- und Renditeziele per 2025 möglich!

Die Deutsche Bank verzeichnete im zweiten Quartal den höchsten Gewinn seit nahezu zwei Jahrzehnten. Nach unerwartet positiven Geschäftsergebnissen befindet sich Deutschlands größtes Finanzinstitut auf einem vielversprechenden Kurs zu einem signifikant höheren Gewinn im aktuellen Jahr. Im zweiten Quartal erzielte die Deutsche Bank einen Nettogewinn von nahezu 1,5 Milliarden Euro, was erheblich über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten liegt. Die Bank konnte auch ihre Erträge im ersten Halbjahr trotz der gesunkenen Zinsen um sechs Prozent auf 16,3 Milliarden Euro erhöhen, was die Marktteilnehmer positiv überraschte. Für das gesamte Jahr hat sich CEO Christian Sewing ein Umsatzziel von 32 Milliarden Euro gesetzt und betrachtet dieses Vorhaben nun als erreichbar.

Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnete am gestrigen Handelstag zwischenzeitlich einen Anstieg von über neun Prozent auf 28,82 Euro und erreichte damit den höchsten Kursstand seit etwa einem Jahrzehnt. Seit Beginn des Jahres hat der Aktienkurs um über 70 Prozent zugelegt. Dabei hat sich der Aktienkurs auch vom Abverkauf aufgrund des Zollschocks von Anfang April 2025 wieder erholt. Es wurde der gesamte Kursverlust seit dem partiellen Hoch vom 26. März kompensiert und ein neues Hoch bei 28,82 Euro markiert. Wie oben im Text erwähnt, beträgt das Kursplus seit Anfang 2025 knapp 70 Prozent und es ist fraglich, ob sich der Kursaufschwung so weiter fortsetzen wird. Durch den gestrigen Kursanstieg testet die Aktie die obere Begrenzung des Aufwärtstrends. Damit wird eine weitere ungezügelte Aufwertung der Aktie etwas weniger wahrscheinlich. Dennoch ist der Aufwärtstrend intakt, wodurch das Papier in den nächsten Tagen neue Hochs markieren könnte. Setzen sich im Markt die Bären durch, könnte der Kurs wieder den Unterstützungsbereich zwischen 25,65 Euro und 23,54 Euro anlaufen. Fundamental hat sich die Aktie aufgrund der Kursgewinne verteuert. Das erwartete KGV 2025 ist mittlerweile auf 9,12 gestiegen.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Bank AG bis auf 33,00 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JF8R90) überproportional mit einem Omega von 3,88 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 % und dem Ziel bei 33,00 Euro (5,93 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 25.08.2025 eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 24,95 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 53 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,22 zu 1, wenn bei 24,95 Euro (1,66 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JF8R90 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,09 – 4,10 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 30,00 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG akt. Kurs Basiswert: 28,82 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 5,93 Euro Omega: 3,88 Kurschance: + 66 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.