Verluste - Puma und Traton brechen ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Geschäftszahlen und Prognosesenkungen haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Der Leitindex Dax fiel nach zwei Gewinntagen in Folge um 0,9 Prozent auf 24.081 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von fast ein Prozent an.

Am Donnerstag war ein weiter Vorstoß des Dax Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütliche Einigung im Zollstreit der Europäischen Union (EU) mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September für weitere Gewinnmitnahmen.