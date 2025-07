CEO-Abgang lässt diese KI-Aktie abrauschen!

Von Profitabilität ist C3.ai allerdings noch weit entfernt. Das lastet schon seit einiger Zeit auf der Kursentwicklung, die vor allem in den vergangenen zwei Jahren von hoher Volatilität geprägt war.

CEO kündigt Suche nach einem Nachfolger an

Auch am Donnerstag kam es zu starken Kursausschlägen. Nach einer zu Jahresanfang entwickelten Autoimmunerkrankung will Siebel zurücktreten. Deshalb hat er gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die Suche nach einem Nachfolger begonnen, wie das Unternehmen mitteilte.

"Um das volle Potenzial von C3.ai abzurufen – von dem ich glaube, das es spektakulär ist – haben der Verwaltungsrat und ich damit begonnen, nach einem neuen CEO zu suchen, der das Unternehmen auf das nächste Level des Wachstums und Erfolges heben kann", ließ Siebel in der Pressemitteilung verlautbaren.

Bis ein Nachfolger gefunden ist und vom Verwaltungsrat zum CEO ernannt wurde, will Siebel, der sein Vermögen mit einer Software zum Kundenbeziehungsmanagement gemacht hat, im Amt bleiben und sich auf die Unternehmensstrategie, Produktinnovationen sowie die Kunden- und Partnerakquise konzentrieren.

Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt jetzt an eine Übernahme

Der exzentrische Tech-Analyst Dan Ives, das Aushängeschild des Research-Hauses Wedbush, sieht in dem am Donnerstag angekündigten Rückzug von Siebel eine Chance darauf, dass das Unternehmen in den kommenden 3 bis 12 Monaten aufgekauft werden könnte.

"Wir glauben, dass die Nachrichten über Siebels Rücktritt als CEO die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme signifikant erhöht", gab Ives an. Er sieht in C3.ai eines der derzeit attraktivsten Übernahmeziele, da das Unternehmen über einen "Laser-Fokus" auf die Themen KI, Big Data und Cloud-Computing verfüge.

Den fairen Wert der Aktie sah Ives, der C3.ai zum Kauf empfiehlt, zuletzt bei 35 US-Dollar. Damit ist er deutlich optimistischer als viele seiner Kolleginnen und Kollegen, die im Mittel ein Kursziel von 29,41 US-Dollar nennen. C3.ai wird aktuell mehrheitlich zum Halten empfohlen.

Aktie verliert nach Rücktrittsankündigung zweistellig

Die Nachricht über die Suche eines Nachfolgers wog am Donnerstag schwer. Unter außergewöhnlich hohen Handelsumsätzen büßte die Aktie 10,8 Prozent an Wert ein. Damit wechselte sie gegenüber dem Stand vor einem Jahr das Vorzeichen und notiert nun mit Verlusten von 1,7 Prozent und verpasst damit den Anschluss an viele andere KI-Werte.

Der Grund hierfür ist nicht nur die derzeit fehlende Profitabilität, sondern auch die Zukunftsperspektive. Selbst für das Geschäftsjahr 2026/2027 sieht die Wall Street derzeit keine Chance auf nachhaltige Gewinne. Im Schnitt wird auf einen Verlust von 0,15 US-Dollar pro Aktie getippt. Investoren geben daher lieber Werten, die bereits profitabel wirtschaften, den Vorzug.

Fazit: Bestenfalls ein spekulativer Investment-Case

Dementsprechend dürfte der Rücksetzer am Donnerstag keine Einstiegsgelegenheit präsentieren. Zumindest nicht für Anlegerinnen und Anleger, die an werthaltigen Investments interessiert sind.

Spekulative Trader hingegen, welche die von Wedbush-Analyst Ives in Aussicht gestellte Übernahme des Unternehmens, spielen wollen, könnten eine Risikoposition aufbauen, müssen hierfür mutmaßlich jedoch einiges an Geduld mitbringen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 22,51EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.