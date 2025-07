VW-Tochter Traton senkt Jahresziele deutlich - Aktienkurs sackt ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton Group bekommt das schwache Umfeld für Nutzfahrzeuge in den USA zu spüren. Auch deshalb gibt es spürbare Abstriche beim Jahresausblick. So dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnismarge 2025 bei 6,0 bis 7,0 Prozent landen, teilte der MDax -Konzern am späten Donnerstagabend mit. Bisher war das Unternehmen von 7,5 bis 8,5 Prozent ausgegangen. Die Aktie fiel am Freitag deutlich zurück.

Das Papier sackte am Freitag nach Handelsbeginn um rund 9 Prozent auf 30 Euro ab. Damit steht seit Jahresbeginn noch ein Kursplus von rund 7 Prozent zu Buche. Analyst Michael Aspinall vom US-Investmenthaus Jefferies schrieb, die Schwäche bei der Ertragsperle Scania sei eine größere Sorge als die schlechteren Aussichten für den US-Markt. Die Prognosesenkung bedeute im Mittelpunkt der Spanne ein Fünftel weniger operatives Ergebnis als bisher.