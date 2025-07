Der deutsche Zertifikatemarkt zeigt im Juni weiterhin robustes Wachstum

Die Börse Stuttgart (EUWAX) verzeichnete mit 2,858 Mrd. € das höchste Umsatzvolumen, was 54,7 % des gesamten Marktanteils entsprach. Sie verarbeitete 451.876 Kundenorders.

Die Börse Stuttgart (EUWAX) verzeichnete mit 2,858 Mrd. € das höchste Umsatzvolumen, was 54,7 % des gesamten Marktanteils entsprach. Sie verarbeitete 451.876 Kundenorders.

Die Börse Stuttgart (EUWAX) verzeichnete mit 2,858 Mrd. € das höchste Umsatzvolumen, was 54,7 % des gesamten Marktanteils entsprach. Sie verarbeitete 451.876 Kundenorders.

Die Börse Stuttgart (EUWAX) verzeichnete mit 2,858 Mrd. € das höchste Umsatzvolumen, was 54,7 % des gesamten Marktanteils entsprach. Sie verarbeitete 451.876 Kundenorders.