4 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat / Zahl der Getöteten und der Unfälle mit Personenschaden ebenfalls gestiegen

WIESBADEN (ots) - Im Mai 2025 sind in Deutschland 37 400 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 4 % oder 1 600

Verletzte mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten stieg ebenfalls

an: 255 Menschen kamen im Mai 2025 bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben, das

waren 14 Tote mehr als im Vorjahresmonat. Auch die Zahl der Unfälle nahm zu: Bei

Unfällen mit Personenschaden um 1 500 auf 30 300 (+5 %) und bei Unfällen, bei

denen es bei Sachschaden blieb, um 5 400 auf 195 400 (+3 %).



In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 erfasste die Polizei insgesamt gut

eine Million Straßenverkehrsunfälle. Das waren in etwa so viele wie im

Vorjahreszeitraum. Darunter waren 110 400 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder

+1 500), bei denen 1 018 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der

Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich geblieben. Die

Zahl der Verletzten im Straßenverkehr stieg in diesem Zeitraum um 1 000 oder 1

%.





Weitere Informationen



Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer

bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der

Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:



Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle

unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der

SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle

nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle

anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und

technische Dokumentationen sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die

Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.



