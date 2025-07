SportOkay.com verpackt 2,5 Millionen Pakete - Meilenstein in der 12-jährigen Unternehmensgeschichte

Innsbruck (ots) - Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich SportOkay.com zu

einem der führenden europäischen Online-Händler für alpine Sportartikel

entwickelt. Nun erreicht das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Meilenstein:

Über 2,5 Millionen Pakete wurden in den vergangenen zwölf Jahren an

sportbegeisterte Kundinnen und Kunden in ganz Europa versendet - ein Zeichen für

nachhaltiges Wachstum, effiziente Logistik und kontinuierlich steigende

Nachfrage.



"Hinter jeder Bestellung steckt ein Stück Begeisterung für den Sport - und 2,5

Millionen Mal durften wir diese Begeisterung versenden", sagt CEO Konrad

Plankensteiner. "Dieser Meilenstein spiegelt wider, was durch ein engagiertes

Team, moderne Technik und starke Markenpartnerschaften möglich ist."





Die Geschichte des Versandprozesses bei SportOkay.com zeigt auch die Entwicklung

vom Start-up zur smarten E-Commerce-Logistik: in den ersten Jahren wurden die

Pakete noch manuell verpackt. Heute übernimmt ein vollautomatischer

Verpackungsroboter den Großteil der Arbeit.



SportOkay.com setzt im Versandprozess auf umweltfreundliche Lösungen: Alle

Versandkartons bestehen aus recycelten Altkartonagen. Ein vollautomatischer

3D-Verpackungsroboter scannt jede Bestellung und fertigt exakt passende Kartons

- ganz ohne zusätzliches Füllmaterial. Durch diese individuelle Größenanpassung

wird das Versandvolumen reduziert, Material eingespart und der Lkw-Transport

effizienter gestaltet. Das senkt nicht nur die Transportkosten, sondern auch den

CO?-Ausstoß - ein konkreter Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im

Onlinehandel.



SportOkay.com Facts



SportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013

erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop

bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und ein Sortiment mit

über 75.000 Artikeln von über 350 Marken. Mit einem Jahresumsatz von über 34

Mio. Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf modernste Technologie:

Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im Einsatz, um effiziente

Abläufe zu gewährleisten. Die Kundenzufriedenheit spiegelt sich in der aktuellen

Bewertung auf Trusted Shops wider, wo SportOkay.com mit "Sehr gut" (4,8 von 5

Punkten) bewertet wird. Zudem hat Computer Bild den Shop mehrfach als TOP SHOP

ausgezeichnet.



