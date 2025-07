Wirtschaft Stimmung in deutscher Wirtschaft weniger verbessert als erwartet Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich etwas verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juli auf 88,6 Punkte, nach 88,4 Punkten im Juni, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte.Experten …