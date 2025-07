Humanoid Global gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

– NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT –

Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (vormals New Wave Holdings Corp.) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCPK: RBOHF) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 23. Juni 2025 und 23. Mai 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) nunmehr abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen 10.500.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,30 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 3.150.000 $ erzielt.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,35 $.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen ein Vermittlungshonorar (Finder‘s Fee) bezahlt, das sich aus einem Barbetrag in Höhe von 161.903,70 $ und 574.702 Stammaktienkaufwarrants (die „Finder‘s Warrants“) zusammensetzt. Im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) kann jeder Finder‘s Warrant innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,35 $ gegen eine Aktie eingetauscht werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös für Unternehmensentwicklungs- und Marketinginitiativen sowie als Working Capital zu verwenden. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der CSE sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Privatplatzierung ist ein entscheidender Wendepunkt für Humanoid Global. Wir haben nun die Möglichkeit, neue Investitionschancen im Bereich der humanoiden Robotik zu sondieren und können damit zeigen, dass uns eine reale, greifbare Wertschöpfung für unsere Investoren ein echtes Anliegen ist“, erklärt Joshua Matettore, Chief Executive Officer von Humanoid Global.