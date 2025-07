Karriere trifft Küste / Urlauberaktionstage an der Ostsee bieten neue Perspektiven (FOTO)

Boltenhagen/Insel Poel (ots) - Wer im Sommer in einer der schönsten Regionen

Deutschlands unterwegs ist, trifft in Westmecklenburg nicht nur auf Sandstrände

und Wellenrauschen - sondern möglicherweise auch auf die eigene berufliche

Zukunft. Bereits zum siebten Mal lädt das Welcome Service Center

Nordwestmecklenburg (WSC NWM) gemeinsam mit seinen Partnern zu den

Urlauberaktionstagen ein - einer Aktion zur Fachkräftegewinnung, bei der sich

Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber direkt an den Ostseestränden über

Karrieremöglichkeiten in Nordwestmecklenburg informieren können.



Über 150 branchenübergreifende Stellenangebote aus der Landeshauptstadt

Schwerin, dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem Landkreis

Ludwigslust-Parchim geben einen Einblick in das Arbeitsleben in der Region.

Ergänzt wird das Angebot durch kostenfreie Beratung vor Ort: Das Team des WSC

NWM steht für individuelle Fragen bereit - etwa zur Jobsuche, zum Wohnen, zu

Betreuungsplätzen oder zum Schulwechsel. Mit Infomaterial, Erfahrungsberichten

und kleinen Give-aways sorgt das Team für eine angenehme, offene

Gesprächsatmosphäre - ganz ohne Bewerbungsdruck, aber mit echten Perspektiven.

Für die Kleinen gibt es Maltische, an denen sie kreativ werden können und

Ausmalbeutel zum Mitnehmen, sodass Eltern in Ruhe eine erste Beratung in

Anspruch nehmen können.





Geplant sind Informationsstände an zwei vielbesuchten Küstenorten:



- am 18. und 19. August in Boltenhagen (gegenüber dem Kurhaus)



- am 20. und 21. August auf der Insel Poel (Wendeschleife Schwarzer Busch)



Beratungen sind Jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr am Stand möglich.



Vom innovativen Mittelstand bis zur internationalen Industrie: Westmecklenburg

steht für wirtschaftliche Vielfalt in attraktiver Lage. Gesundheitswirtschaft

mit Produzenten im Bereich Medizintechnik und Pharmazie sowie Pflege und

Versorgung, Maschinenbau, Maritime Wirtschaft, Lebensmittel- und

Kunststoffproduktion, Tourismus oder Handwerk - hier finden Fachkräfte aus

unterschiedlichsten Branchen berufliche Chancen mit zusätzlicher Steigerung der

Lebensqualität. Genau hier setzen die Urlauberaktionstage an: Sie verbinden

Leichtigkeit mit Orientierung und zeigen, wie schnell aus Urlaubsplänen konkrete

Zukunftspläne werden können. Über das bewährte Format haben bereits viele

Fachkräfte ihren Weg in die Region gefunden.



Veranstaltet wird die Aktion vom Welcome Service Center Nordwestmecklenburg in

Kooperation mit den Welcome Centern in der Landeshauptstadt Schwerin und dem

Landkreis Ludwigslust-Parchim - unter dem Dach des Regionalmarketing und

-entwicklung Westmecklenburg e.V. Ziel ist es, die Region als attraktiven

Arbeits- und Lebensstandort unter einer einheitlichen Dachmarke bekannter zu

machen: Westmecklenburg - Leben. Arbeiten. Zuhause.



Neugierig geworden? Die Ansprechpartnerinnen der entsprechenden Welcome Service

Center freuen sich auf Ihre Fragen und helfen gerne weiter:



Landkreis Nordwestmecklenburg



Susann Malchow



E-Mail: mailto:s.malchow@nordwestmecklenburg.de



Telefon: 03841 3040 9842



Landkreis Ludwigslust-Parchim



Voskehat Haroyan



E-Mail: mailto:haroyan@invest-swm.de



Telefon: 03871 722 5607



Landeshauptstadt Schwerin



Zehra Dönmez



E-Mail: mailto:zdoenmez@schwerin.de



Telefon: 0385 545 1657



Hintergrundinformation: Welcome Service Center Nordwestmecklenburg (WSC)



Das Welcome Service Center ist eine Abteilung der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH. Es wird getragen vom

Landkreis Nordwestmecklenburg und unterstützt durch das Land

Mecklenburg-Vorpommern sowie engagierte Unternehmen aus der Region.



Hintergrundinformation: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg

mbH (WFG)



Die WFG besteht seit 1991 und ist das zentrale Instrument der wirtschaftlichen

Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, im Nordwesten

Mecklenburg-Vorpommerns. Als kommunale Gesellschaft in 100 % Eigentum des

Landkreises Nordwestmecklenburg unterstützt sie Unternehmen bei Ansiedlung,

Wachstum und Innovation. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem

Unternehmensberatung und -betreuung, Vermarktung von Gewerbeflächen,

Fachkräftemarketing sowie Fördermittel- und Kommunalberatung. Sie versteht sich

als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Weitere

Informationen: http://www.wfg-nwm.de



Pressekontakt:



Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, August-Bebel-Str. 1,

23936 Grevesmühlen

E-Mail: m.kopp@wfg-nwm.de, Internet: www.wfg-nwm.de, V.i.S.d.P.: Martin Kopp



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175412/6083868

OTS: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH