Wie der Vermögensaufbau sicher und effizient gelingt (FOTO)

Stuttgart (ots) - Samstagmorgen, Besichtigung Nummer vier und wieder nichts. DerAltbau ist marode, die Neubauwohnung überteuert - viele Investoren kennen dasnur zu gut. Wer heute in Immobilien investieren will, braucht daher mehr als nurKapital: Dario Martini hat ein Konzept entwickelt, das den Einstieg inImmobilien-Investments deutlich einfacher macht. Worauf das Modell von WohnwertDeutschland, einer Immobilienfirma aus Stuttgart, beruht - und wie derVermögensaufbau auch mit wenig Eigenkapital gelingt, erfahren Sie hier.Wer im Alter seinen Lebensstandard halten möchte, muss sich frühzeitig darumkümmern, die Versorgungslücke zu schließen - also den immer rasanter wachsendenKontrast zwischen dem gewohnten Einkommen im Berufsleben und dem, was diegesetzliche Rente später tatsächlich abdeckt. Immobilien sind in dieser Hinsichtbesonders beliebt, weil sie für Stabilität und Werterhalt stehen. Doch derImmobilienmarkt ist komplizierter geworden: Bauträger melden Insolvenz an,Banken halten sich bei der Finanzierung zurück und Investoren haben Angst vorMietschuldnern. Was früher für so viel Sicherheit stand, sorgt damit oft nurnoch für Verunsicherung. "Investoren müssen unter den gegenwärtigenMarktbedingungen also genau hinschauen, welche Investitionen sich aktuellwirklich lohnen. Wer zu sorglos investiert, verliert im schlimmsten Fall seingesamtes Kapital - und damit die so wichtige finanzielle Absicherung im Alter.""All das heißt aber nicht, dass gewinnbringende Immobilien-Investments nichtmehr möglich sind. Im Gegenteil: Auf Basis bewährter Strategien lässt sich nachwie vor ein Vermögen aufbauen", fügt der Immobilien-Experte hinzu. "Wer sichentsprechend beraten lässt, minimiert dabei nicht nur seine Risiken, sondernauch seinen Aufwand." Mit Wohnwert Deutschland begleitet Dario MartiniInvestoren von der Objektwahl über die Finanzierung bis zur stressfreienVerwaltung und ermöglicht es ihnen dabei, in ausgewählte deutsche Immobilien zuinvestieren. Alles aus einer Hand, Sicherheit durch Erfahrung, nachweislich hoheRenditen: Bereits seit 2016 ermöglicht Wohnwert jedem einen überraschendeinfachen Einstieg ins private Immobiliengeschäft.Rundum-Service für Immobilieninvestoren: Von der Auswahl bis zur Absicherung"Immobilien sind als Investment deutlich interessanter als die meistenFinanzprodukte", erklärt Dario Martini von Wohnwert Deutschland. "Bei einerFinanzierung von der Bank ist es letztlich so, dass der Mieter den Kreditabzahlt, während der Investor nebenher die Steuervorteile einstreicht." BeiWohnwert funktioniert das bereits ab 3.000 Euro Nettoeinkommen und einemEigenkapital, das nicht mehr als rund 10.000 Euro betragen muss.