UnitedHealth: Nun also doch!

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth , über viele Jahre hinweg ein zuverlässiger Kursgarant, steckt in der vielleicht schwersten Krise seines Bestehens. Das Unternehmen kämpft mit rasant steigenden Patientenkosten, dem Verdacht unfairer Abrechnungspraktiken – und nicht zuletzt auch Betrugs- und Manipulationsvorwürfen.

US-Krankenversicherer in der Krise – allen voran: UnitedHealth!

So soll das Unternehmen laut eines Berichts britischen Guardian Altenheime dafür bezahlt haben, wenn sie erkrankte Patientinnen und Patienten nicht ins Krankenhaus überstellt haben. Außerdem sollen gezielt Medicare-Patienten angeworben sein. Deren Versicherungsprämien übernimmt der US-amerikanische Staat über sein Medicare-Programm.

Unternehmen räumt Zusammenarbeit mit US-Justizministerium ein

Während UnitedHealth Klage gegen den Guardian erhoben hat, wies das Unternehmen im vergangenen Mai Berichte über Ermittlungen des US-Justizministeriums zurück. Dem Krankenversicherer wurden Kickback-Zahlungen für höhere Krankenhausabrechnungen vorgeworden. Damals hatte das Wall Street Journal berichtet.

Doch nun scheinen sich die Vorwürfe zu bewahrheiten: UnitedHealth räumte am Donnerstag ein, mit Strafverfolgungsbehörden, allen voran dem US-Justizministerium, zusammenzuarbeiten, um zivil- und strafrechtliche Verstöße zu ahnden.

In einem Schreiben an die Aufsichtsbehörden heißt es: "UnitedHealth hat proaktiv das US-Justizministerium kontaktiert, nachdem Medienberichte über bestimmte Aspekte der Teilnahme des Unternehmens am Medicare-Programm begutachtet wurden."

Aktie verliert erneut, schwache Quartalszahlen belasten

Anlegerinnen und Anleger quittierten die erneut schlechten Nachrichten mit Kursverlusten von 4,8 Prozent. Offenbar sind regel- beziehungsweise strafrechtswidrige Praktiken des Unternehmens noch umfassender als bislang vermutet.

Für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgten außerdem schwache Quartalszahlen von Mitbewerbern. Die Aktie von Molina Healthcare brach am Donnerstag ein, nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2025 bereits zum zweiten Mal in wenigen Wochen nach unten angepasst hat.

Vor dem Wochenende könnten schwache Vorgaben von Centene, das völlig überraschend in die Verlustzone rutschte, für weitere Abgaben innerhalb der Branche sorgen.

Fazit: Weitere Entwicklungen kaum abzuschätzen, fern bleiben!

Für US-Krankenversicherer, vor allem solche, die stark im staatlichen Versicherungsprogramm Medicare involviert sind, ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das gilt vor allem auch für den Branchenprimus UnitedHealth, der sich wegen zwielichtiger Geschäftspraktiken zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen ausgesetzt sieht.

Da nach der Verabschiedung der "Big Beautiful Bill", das die umfangreiche Kürzung von Sozialausgaben vorsieht, was dazu führen könnte, dass Millionen von US-Amerikanerinnen und Amerikanern künftig ohne Krankenversicherung dastehen, nicht absehbar ist, wie sich die Prämien von Medicare- und Medicaid-Versicherern entwickeln, sind selbst die aktuellen Ausverkaufskurse keinen Einstieg wert – weder bei UnitedHealth noch bei seinen Mitbewerbern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 236,2EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

