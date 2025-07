Investieren in Deutschlands Zukunft / Leasing-Report 2025 zeigt, wie Leasing die Wettbewerbsfähigkeit stärkt

Berlin (ots) - Ein Möbelhersteller in Baden-Württemberg stärkt seine

Energieautarkie mit Solarstrom vom eigenen Dach. Eine Bäckerei in Hessen

investiert in eine moderne Bio-Reforming-Technologie. In einem Pflegeheim

übernehmen Roboter einfache Aufgaben, um das Pflegepersonal zu entlasten. Ein

Taxiunternehmer in Hamburg stellt seine Flotte auf Elektrofahrzeuge um, und ein

Radiologe modernisiert sein MRT-System und baut einen neuen Hightech-Standort

auf. Was alle diese Investitionen verbindet: Sie wurden über Leasing realisiert.



Der Leasing-Report 2025 "Zeit für Aufbruch - Investieren in Deutschlands

Zukunft" des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) zeigt anhand

konkreter Kundenbeispiele, wie Unternehmen dank Leasing auch in wirtschaftlich

unsicheren Zeiten investieren. Die Projekte reichen von Mobilität über

Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis zur Energieeffizienz. "Leasing ist längst

Teil strategischer Unternehmensplanung und wird gezielt zur Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit genutzt", erläutert BDL-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia

Conen bei der Vorstellung des Reports.







wirtschaftlich angespannten Umfeld. 2024 finanzierte die Branche Investitionen

in Höhe von rund 80,4 Milliarden Euro. Dies entspricht knapp einem Viertel aller

gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland. "In einem

Umfeld, in dem viele Unternehmen ihre Investitionspläne überdenken oder

aufschieben, ermöglicht Leasing Investitionen ohne Kapitalbindung und erhöht die

Planungssicherheit. Besonders gefragt sind Leasing-Lösungen bei digitalen,

nachhaltigen oder technologieintensiven Vorhaben", erklärt Conen.



Die Ergebnisse einer repräsentativen Marktstudie bestätigen den Trend. 60

Prozent der im Frühjahr 2025 befragten Unternehmen ziehen regelmäßig Leasing für

ihre Investitionspläne in Betracht, 82 Prozent davon entscheiden sich

schließlich dafür. Insbesondere für die Finanzierung von Investitionen in die

Transformation ist Leasing nach dem Cashflow die erste Wahl. Hauptgründe sind

laut Studie die Planbarkeit, der Zugang zu moderner Technik und die Schonung von

Liquidität. "Seit der Corona-Pandemie spielt der Liquiditätserhalt im

Mittelstand eine noch größere Rolle. Ein Faktor, der Leasing zusätzlich

Rückenwind verleiht."



Appell an die Politik



Trotz dieser Dynamik sieht die Branche politischen Handlungsbedarf, denn in der

Praxis stoßen viele investitionswillige Unternehmer auf Hürden, wie Expertinnen

und Experten aus der Branche im Report bestätigen. Staatliche Förderung schloss

zum Beispiel Leasing oft aus, weil die Politik statt der Wirkung auf den Seite 1 von 2 Seite 2 ►





