das war der Roche Summer Summit 2025 (FOTO)

Grenzach-Wyhlen (ots) - Klinische Forschung in Deutschland verliert an Boden -

und mit ihr ein Stück medizinische Zukunft im Land. Beim Roche Summer Summit

2025 diskutierten Expert:innen aus Forschung, Industrie und

Patient:innenorganisationen, wie der Studienstandort Deutschland wieder gestärkt

werden kann. Denn jede klinische Studie eröffnet Patient:innen Zugang zu

potenziellen Therapieansätzen und Technologien, die außerhalb von Studien (noch)

nicht verfügbar sind - und verschafft Ärzt:innen frühzeitige Erfahrung mit

innovativen Methoden, lange bevor diese regulär zur Verfügung stehen.



Die Medizin der Zukunft braucht u. a. zwei Dinge: die starke Stimme von

Patient:innen und die transformative Kraft künstlicher Intelligenz. Was

passiert, wenn wir beides konsequent zusammenbringen? Um genau das zu

diskutieren, kamen über 100 Patient:innen, Vertreter:innen von

Patient:innenorganisationen, Ärzt:innen, Forschende und Mitarbeitende von Roche

bereits zum vierten Mal beim Summer Summit in Grenzach-Wyhlen zusammen.





