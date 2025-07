Interview mit Tobias Bräunig (Freundeskreis Gruppe) über den Immobilienmarkt

Trotz hoher Baukosten und gedämpfter Neubautätigkeit ziehen die Immobilienpreise wieder an – gegen viele Erwartungen. „Es ist heute das größte Risiko, nicht zu investieren und untätig zu bleiben“, sagt Immobilienunternehmer Tobias Bräunig. Für ihn steht fest: Wer jetzt nicht kauft, zahlt später drauf – und verpasst die Gelegenheit, Vermögen inflationsgeschützt und steuerlich klug aufzubauen. Bräunig, Geschäftsführer der Freundeskreis Gruppe, berät Kapitalanleger seit Jahren beim Einstieg in renditestarke Wohnimmobilien. Warum er trotz Markterholung zur Eile rät, wie er beim Preis pokert – und weshalb Eigenkapital nicht zwingend nötig ist.

Herr Bräunig, zuletzt meldete das Statistische Bundesamt, dass die Immobilienpreise in Deutschland wieder steigen. Ein kurzer Trend oder eine Langzeitentwicklung?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in einer langfristigen Entwicklung befinden, in welcher sich der Markt grundsätzlich stabilisiert und Immobilienpreise stetig steigen werden, Nicht nur, weil wir derzeit das größte Plus am Markt für Wohnimmobilien seit dem dritten Quartal 2022 sehen.

Die Quadratmeterpreise werden zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dauerhaft anziehen. Erst recht, wenn es keine bösen Überraschungen bei der EZB-Zinspolitik gibt. Hinzukommt, dass in Deutschland zu wenig gebaut wird und immer mehr Menschen eine Wohnung brauchen. Das sind alles Indikatoren dafür, dass Immobilien im Preis zulegen werden. Sofern Kriterien wie Lage, Vermietbarkeit und Objektzustand passen.

Ein echter Call to action für Kapitalanleger, wenn neue weltweite Krisen ausbleiben.

Sollten Investoren dann heute wieder aktiv werden?

Unbedingt! Kapitalanleger sollten jetzt die Initiative ergreifen. Denn je länger gewartet wird, desto eher steigen nach jetzigem Stand die Einkaufspreise. Wer zu lange wartet, riskiert also teurer einzukaufen.

Das Zünglein an der Waage ist meist der Preis. Welche Tipps haben Sie für Interessenten, die kaufen wollen?

Persönlich setze ich in Verhandlungen auf mehrere Methoden. Da gibt es nicht den einen Trick 17.

Beispiel Ankermethode: Hier sollte ich als potenzieller Käufer den Preis bewusst niedriger als den Wunschpreis ansetzen. Wenn ich beispielswiese eine Immobilie mit einem Angebotspreis von 1,5 Mio. für 1,25 Mio. EUR kaufen möchte, fordere ich besser 1 Mio. Das bringt mich in eine bessere Lage, als direkt meinen Wunsch von 1,25 Millionen mitzuteilen.

Ist der Verkäufer an einer Übereinkunft interessiert, wird dieser Kompromiss meist dem Nicht-Verkauf vorgezogen.

Außerdem empfiehlt es sich, die Kaufnebenkosten auf den Verkäufer umzulegen. Das kann Investoren das Leben leichter machen, weil so das Budget geschont wird.

Was sich ebenfalls lohnt ist es, sich den Makler zum Freund zu machen. Was ich damit meine? Die Provision bleibt trotz niedrigerem Kaufpreis identisch. So büßt der Vermittler keine Courtage ein. Als Käufer profitiere ich vom niedrigeren Einkaufspreis.

Welche Rolle spielt Eigenkapital?

Der Einsatz von Eigenkapital ist für das Investieren in Immobilien nicht zwingend erforderlich. Was es braucht, sind mehrere Faktoren, die Kapitalanleger für ihr Investment auf dem Zettel haben sollten:

Dazu gehören zunächst ein Netto-Einkommen von circa 3.000 Euro. Auch braucht es einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine solide Bonität und eine positive Schufa-Auskunft, um Banken zu überzeugen.

Sind diese Rahmenbedingungen geklärt, kann es mit dem Invest auch losgehen. Dabei sollten Kapitalanleger auch auf die enormen Vorteile achten, die das Konzept Immobilien ohne Eigenkapital mit sich bringen.

Angespartes Geld kann zu mindestens großen Teilen gehalten und schonend eingesetzt werden. Das nicht eingesetzte Eigenkapital kann parallel als finanzielle Absicherung zur Verfügung stehen. Man denke an Mietausfälle oder energetische Sanierungen.

Ist das Eigenkapital eingesetzt und gebunden, steht es nicht mehr zur Verfügung, da es mindestens zehn Jahre im Immobiliendarlehen gebunden ist.

Was entgegen Sie Skeptikern, die nicht kaufen wollen und Risiken im Blick haben?

Dass es heute das größte Risiko ist, nicht zu investieren und untätig zu bleiben. Wer sich allein auf die gesetzliche Rente und etablierte Mittel wie Bausparverträge und Lebensversicherungen verlässt, ist verlassen.

Denn für mich ist die Sache klar: Immobilien sind mehr als eine wertbeständige und krisenfeste Anlageklasse.

Die Rentenlücke schließen und Steuerlast in steuerfreies Einkommen verwandeln: Das geht in der Kombination vor allem mit der inflationsgeschützten Immobilie. Die strategisch attraktivste Lösung, um etwas gegen die drohenden Altersarmut in Deutschland zu unternehmen.

Hinzukommen Steuervorteile durch die AfA und das Absetzen von Zinsen, was den nachhaltigen Vermögensaufbau langfristig stützt.

Was für Lagen empfehlen Sie in der aktuellen Marktphase?

Wir sind als Freundeskreis Gruppe an sehr attraktiven Standorten aktiv. Dazu gehören die Speckgürtel von A-Städten wie Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Auch interessieren wir uns für Objekte vom Allgäu bis Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das Umfeld von Paderborn oder Mönchengladbach inklusive entlang der Rheinschiene.

Was für eine Investmentchance über die Lage hinaus allerdings ebenfalls erfolgsentscheidend ist: Das Objekt muss sich rechnen! Tut es das nicht, kann auch die Lage nicht darüber hinwegtrösten.

Bedeutet für die Umsetzung, dass wesentliche Rahmenbedingungen passen müssen: Gebäudezustand, Vermietbarkeit, Kalkulation des Kapitalbedarfs im Rentenalter, Nutzung von Steuervorteilen und natürlich die passende Immobilienfinanzierung.

Blicken Sie eher optimistisch oder mit Vorsicht auf die anstehenden Monate?

Positiv. Die Quadratmeterpreise werden wie anfangs angedeutet höchstwahrscheinlich steigen.

Wer heute einsteigt, kann mit langfristiger Rendite und Wertsteigerung rechnen. Zu zögern wäre ein Fehler und ginge zulasten des eigenen Vermögensaufbaus.