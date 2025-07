Dax baut Verluste etwas ab - VW trotzt verheerenden Quartalszahlen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.155 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Investoren stützen sich zum Wochenausklang einmal mehr auf die Aktien aus dem Automotive-Sektor", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Quartalszahlen von Volkswagen wirkten, in der ganzen Branche, wieder wie Salbei auf die geschundenen Wunden der Unternehmen." Volkswagen arbeitete sich unterdessen von den hinteren Plätzen der Kursliste bis an die Spitze - und das trotz eines Gewinneinbruchs im zweiten Quartal.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 92,60€ 0,67 × 14,31 Zum Produkt Short 105,40€ 0,72 × 14,31 Zum Produkt