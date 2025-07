BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe ein zufriedenstellendes Quartal hinter sich, schrieb Gustav Froberg in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Gegen das kurzfristig schwierige Umfeld könne Atoss wenig ausrichten, doch die längerfristigen Aussichten seien positiv. Frogert traut Atoss bis 2027 weiter ein aus seiner Sicht immer noch attraktives, durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 13 Prozent zu./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 126EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A