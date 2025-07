POP MART eröffnet ersten deutschen Store im ALEXA / Labubus & Co. erobern Berlin

Berlin (ots) - Das Warten hat ein Ende! Heute, am Freitag, 25. Juli um zehn Uhr

eröffnete POP MART im ALEXA am Alexanderplatz die erste Filiale im deutschen

Einzelhandel. Auf über 80 Quadratmetern im Erdgeschoss des Centers präsentiert

der weltweit führende Anbieter von Designer-Sammelartikeln eine große Auswahl an

Figuren, Limited-Editions oder Überraschungspaketen von beliebten Charakteren

wie MOLLY, DIMOO oder SKULLPANDA. Besonderes Highlight sind die Labubus, die

kleinen Plüschwesen mit großen Augen und spitzen Zähnen, die sich aktuell

weltweit einen Namen als It-Accessoire von Fashionistas machen - aus der Serie

THE MONSTERS.



Außerdem bietet der neue POP MART im Herzen von Berlin Fans und Sammlern die

einzigartige Gelegenheit, exklusive Neuheiten, die speziell für den deutschen

Markt ausgewählt wurden, direkt vor Ort zu entdecken. Der Store im ALEXA wird

damit ein wichtiger Treffpunkt für die Fan-Community und ein Ort, an dem sie

ihre Leidenschaft für die außergewöhnlichen Sammlerobjekte teilen können. Zur

Eröffnung gibt es exklusive Aktionen und limitierte Produkte. Für die Vermietung

verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im

Auftrag der Eigentümerin Union Investment.







Wochen um den neuen Store zeigt, dass das ALEXA die richtige Adresse ist, wenn

es um die angesagtesten und innovativsten Brands geht", sagt Oliver Hanna, Sonae

Sierra Center Manager des ALEXA . "Wir stärken mit solch kreativen

Handelskonzepten die Position des ALEXA als internationaler Branchen-Pionier und

den Ruf des Centers als Place-To-Be für Berliner und Berlin-Besucher."



"Wir sind überglücklich, unseren ersten Store in Deutschland zu eröffnen", sagt

Steffen Liese, Head of Retail - Central Europe von POP MART . "Nach so viel

Spannung und Erwartung freuen wir uns, unsere Fans in Deutschland persönlich zu

begrüßen und ihnen im ALEXA einen inspirierenden Ort zu bieten, an dem sie die

Welt der einzigartigen, hochwertigen Collectibles hautnah erleben können."



Über ALEXA



Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr

als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer

Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im

historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und

Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte.

Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (

http://www.sonaesierra.com ) aus Portugal.



Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter http://www.alexacentre.com/ oder bei





Über POP MART



POP MART ist ein weltweit führender Anbieter von Designer-Sammelartikeln, der in

über 23 Ländern mit mehr als 350 Shops und über 2.000 Roboshops vertreten ist.

Die Kollektion umfasst beliebte Figuren wie MOLLY, The Monsters, DIMOO,

SKULLPANDA und weitere, die alle von Künstlern und Mitarbeitern entworfen

wurden. POP MART hat eine internationale Plattform aufgebaut, die die gesamte

Kultur der Designer-Sammlerstücke umfasst. Damit erhalten Talente aus aller Welt

eine Bühne und die Künstler können sich ganz auf ihr Handwerk konzentrieren.



Pressekontakt:



Birgit C. Neumann

B.C Neumann PR, Business+Communication GmbH

Tel.: +49 (0) 211 230 95 901

E-Mail: mailto:alexa@neumann-pr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69850/6084042

OTS: ALEXA





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Pop Mart - das Geschäft mit der Sammelleidenschaft Pop Mart International Group 0,00 % Aktie 4 Aufrufe heute badbanks2020 23.07.25, 11:33

"Wir freuen uns riesig über die Eröffnung von POP MART. Der Hype der letztenWochen um den neuen Store zeigt, dass das ALEXA die richtige Adresse ist, wennes um die angesagtesten und innovativsten Brands geht", sagt Oliver Hanna, SonaeSierra Center Manager des ALEXA . "Wir stärken mit solch kreativenHandelskonzepten die Position des ALEXA als internationaler Branchen-Pionier undden Ruf des Centers als Place-To-Be für Berliner und Berlin-Besucher.""Wir sind überglücklich, unseren ersten Store in Deutschland zu eröffnen", sagtSteffen Liese, Head of Retail - Central Europe von POP MART . "Nach so vielSpannung und Erwartung freuen wir uns, unsere Fans in Deutschland persönlich zubegrüßen und ihnen im ALEXA einen inspirierenden Ort zu bieten, an dem sie dieWelt der einzigartigen, hochwertigen Collectibles hautnah erleben können."Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehrals 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einerGesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten imhistorischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- undFreizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte.Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (http://www.sonaesierra.com ) aus Portugal.Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter http://www.alexacentre.com/ oder bei Facebook http://www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter .Über POP MARTPOP MART ist ein weltweit führender Anbieter von Designer-Sammelartikeln, der inüber 23 Ländern mit mehr als 350 Shops und über 2.000 Roboshops vertreten ist.Die Kollektion umfasst beliebte Figuren wie MOLLY, The Monsters, DIMOO,SKULLPANDA und weitere, die alle von Künstlern und Mitarbeitern entworfenwurden. POP MART hat eine internationale Plattform aufgebaut, die die gesamteKultur der Designer-Sammlerstücke umfasst. Damit erhalten Talente aus aller Welteine Bühne und die Künstler können sich ganz auf ihr Handwerk konzentrieren.Pressekontakt:Birgit C. NeumannB.C Neumann PR, Business+Communication GmbHTel.: +49 (0) 211 230 95 901E-Mail: mailto:alexa@neumann-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69850/6084042OTS: ALEXA