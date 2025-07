Centene Aktie mit Kurseinbruch - 25.07.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Centene Aktionäre einen Verlust von -57,30 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Centene Aktie damit um -7,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Centene auf -60,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Centene Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,84 % 1 Monat -50,19 % 3 Monate -57,30 % 1 Jahr -61,93 %

Informationen zur Centene Aktie

Es gibt 498 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,32 Mrd.EUR wert.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.