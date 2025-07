Gewerkschaft wirft Jungheinrich 'Tabubruch' vor

Jungheinrich hatte Mitte des Monats ein Sparprogramm verkündet, das die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken soll. Der börsennotierte Hersteller will weltweit 1.000 Stellen abbauen. Das Werk in Lüneburg mit rund 380 Beschäftigen soll bis 2027 geschlossen werden. Auch in Norderstedt und in der Hamburger Zentrale werden demnach Stellen wegfallen. Das Unternehmen kappte zudem seine Prognose für 2025.

Im Geschäftsjahr 2024 hatte Jungheinrich einen Überschuss von 289 Millionen Euro erzielt - 3,3 Prozent weniger als 2023. Der Umsatz lag bei etwa 5,4 Milliarden Euro. Anfang Mai hatte sich Jungheinrich ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt: Bis 2030 will das Unternehmen zehn Milliarden Euro Umsatz machen./lkm/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 33,26 auf Tradegate (25. Juli 2025, 13:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %. Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Mrd.. Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +16,98 %/+49,97 % bedeutet.