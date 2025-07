Glasfaserausbau durch die lünecom - Etappenziele und Aktivierungen in Uelzen

Lüneburg (ots) - Unser Netz ist das, was Du daraus machst. In diesem Sinne freut

sich die lünecom als regionaler Versorger über die guten Fortschritte in

Niedersachsen, Norddeutschland und in der Hansestadt Uelzen. Glasfaser für

Uelzen flächendeckend auszubauen, das ist das Ziel. Und die lünecom ist dabei

auf der Zielgeraden.



Mit dem Blick zurück und aktueller Bestandsaufnahme zeigt sich, der Ausbau liegt

bestens im Plan: Der Spatenstich für den Ausbau in Uelzen erfolgte im März 2024,

der Hauptverteiler (PoP) wurde bereits im August 2024 gesetzt, Stand 2025: die

ersten Haushalte können online gehen.





Die neue Glasfaser-Infrastruktur ermöglicht in Uelzen

(https://luenecom.de/uelzen/) stabiles und zuverlässiges Surfen mit

Datenübertragungen von bis zu 1.000 MBit/s für Privat und 10.000 MBit/s (10

GBit/s) für Unternehmen. In Uelzen und seinen Ortsteilen wie aktuell in

Kirchweyhe, vier Kilometer nördlich vom Uelzener Stadtkern, und Westerweyhe als

zweitgrößtem Ortsteil, können demnächst weitere hunderte Haushalte versorgt

werden. Ans Netz gingen gerade Mitte Juli die ersten knapp 100 Haushalte in

Kirchweyhe (https://luenecom.de/blog/glasfaser-ausbau-in-kirchweyhe-gehen-die-er

sten-haushalte-online) , Westerweyhe folgt in den kommenden Wochen. In Uelzen

Mitte-West werden 13.000 Tiefbautrassenmeter, in Uelzen West ca. 12.000 Meter

und Uelzen Zentrum ca. 5.000 Meter realisiert. Insgesamt werden für Uelzen knapp

50.000 Tiefbaumeter umgesetzt, die ersten Haushalte gingen nach dem Start der

Bauarbeiten im Frühjahr und Sommer 2024 in diesem Jahr ans Netz der lünecom und

werden sukzessive über den Sommer angeschlossen.



Mehr zum Ausbau und Fortschritten in Uelzen hier

(https://luenecom.de/ausbaugebiete/uelzen?hsLang=de-de)



In vielen Gebieten in Uelzen heißt es: mitmachen sichert die Giganetzregion. In

den aktuellen Ausbaugebieten kann man sich nur noch dieses Jahr den kostenfreien

Anschluss an die künftige Glasfaserinfrastruktur sichern. Datenraten bis zu 1

GBit/s werten jede Immobilie für Vermietung, Selbstnutzer und Arbeit auf.



Langfassung/Bildmaterial hier

(https://luenecom.de/blog/glasfaser-fuer-uelzen-durch-die-luenecom) :



Über Lünecom Kommunikationslösungen GmbH



"Unser Netz ist das, was du daraus machst.", so das Motto der lünecom. Vom

Ausbau der Infrastruktur bis zum aktivierten Anschluss wird Glasfaser mit hoher

Expertise und Blick für die regionalen Besonderheiten realisiert. Die Lünecom

Kommunikationslösungen GmbH (https://luenecom.de/) ist der verlässliche Partner

für den Glasfaser-Ausbau in Norddeutschland. Seit mehr als 25 Jahren setzt das

Unternehmen mit Sitz in Lüneburg auf den Ausbau und Betrieb eines

hochleistungsfähigen Netzes und den eigenwirtschaftlichen Ausbau in

unterversorgten Regionen - insbesondere im ländlichen Raum. Als starke regionale

Marke, Netzbetreiber und Serviceprovider versorgt die lünecom ihre Kunden,

Unternehmen, Wohnungswirtschaft und Kommunen mit individuellen Lösungen und

Gigabitinternet sowie innovativen Kommunikationsprodukten aus einer Hand. Infos

unter http://www.luenecom.de



Pressekontakt:



Lünecom Kommunikationslösungen GmbH

Presseteam

Telefon: 04131 789 64-315

E-Mail: mailto:presse@luenecom.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179704/6084109

OTS: Lünecom Kommunikationslösungen GmbH