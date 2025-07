Elbit Systems: Dieser Rheinmetall-Konkurrent fliegt noch unter dem Radar

Elbit Systems hat sich als eine der größten Verteidigungsfirmen Israels etabliert, zusammen mit IAI und Rafael, und beliefert vor allem westliche Verbündete. Im Zuge der aktuellen Rüstungsrallye rückt die Aktie auch wieder in den Fokus von Anlegern und Analysten. Bank of America nimmt die Aktie jetzt in ihre Coverage auf mit einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 500 US-Dollar, ein Aufschlag von mehr als 10 Prozent zum aktuellen Kurs.

Der Fair Value der Analysten basiert auf einem EV/EBITDA-Multiple von 21x für das Jahr 2026 und spiegelt das starke Wachstum und die innovative Technologie des Unternehmens wider. Verglichen mit den gefeierten Branchenriesen Rheinmetall und Hensoldt fällt das Kursplus bei Elbit in diesem Jahr mit 50 Prozent noch recht moderat aus.