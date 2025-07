Zoll-Einnahmen in Milliardenhöhe: Wer zahlt? Die Amerikaner!

Doch obwohl es vereinzelt zu leichten Preisreduzierungen gekommen ist, besonders bei importierten Gütern aus Kanada und Großbritannien, sind die Auswirkungen in den meisten anderen Ländern minimal. Besonders auffällig ist China: Trotz einer durchschnittlichen Erhöhung der Zölle um mehr als 30 Prozent, sind die Preise für chinesische Importe nur um 1 Prozent gesunken. Das zeigt, dass ausländische Exporteure die höheren Zölle größtenteils nicht in ihre Preise einpreisen.

Das zeigt die folgende Grafik des Instituts, die die Entwicklung der Importpreise in ausgewählten Ländern im zweiten Quartal abbildet. Die Prozentzahlen in den Balken geben die mittleren Zollerhöhungen in diesem Jahr wider.

Diese Ergebnisse lassen sich auf eine einfache Schlussfolgerung zurückführen: Die amerikanischen Unternehmen absorbieren die Zölle größtenteils in ihren Gewinnmargen, anstatt diese auf die Verbraucher zu übertragen. Ewig können sie dies aber nicht tun.

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) ist zwar bisher noch nicht signifikant gestiegen, es ist allerdings damit zu rechnen, dass in der Zukunft noch mehr Druck auf die Preise ausgeübt wird, wenn die Zölle weiterhin bestehen.

Drei zentrale Schlussfolgerungen ergeben sich aus dieser Analyse:

Ausländische Exporteure haben bisher wenig von den Zöllen gespürt, was ihnen mehr Verhandlungsmacht gegenüber den USA verleiht, insbesondere angesichts der nahenden Frist für neue Zölle am 1. August.

Der Druck auf die US-Verbraucherpreise könnte noch steigen. Insofern gibt es einen langfristigen Inflationsdruck, der durch die Zölle verstärkt wird, wenn die Unternehmen weiterhin die Zölle in ihre Preise einpreisen müssen.

Die wirtschaftlichen Kosten der Zölle werden überwiegend von den USA getragen, was den US-Dollar negativ beeinflusst. Das bedeutet, dass der Greenback möglicherweise weiter unter Druck geraten könnte, da die Zölle die US-Wirtschaft belasten, während die Auswirkungen auf die Exportländer relativ gering bleiben.

Im Moment ergibt sich ein klares Bild: Die US-Zölle in erster Linie von den US-Unternehmen und Verbrauchern getragen, oder mit anderen Worten: Was die US-Regierung derzeit als Milliardengewinne der Zollpolitik verbucht kommt direkt aus den Taschen der eigenen Bürger.

Während die US-Regierung weiterhin Zölle erhebt und von ihrer Strategie überzeugt scheint, müssen die Unternehmen und Verbraucher in den USA möglicherweise mit den langfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Politik leben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion