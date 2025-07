DZ BANK stuft ALSTOM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Robert Czerwensky wertete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung positiv, dass alle Bereiche des französischen Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen Zuwächse verzeichnet hätten. Der Ausblick sei bestätigt worden, auch weil die US-Zölle keine große Rolle gespielt hätten. Der Wachstumskurs sei intakt./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 21,96EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A