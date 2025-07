DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 318 auf 313 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Auch im ersten Halbjahr konnte Roche von den Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in Chinamehr als neutralisieren", schrieb Analyst Elmar Kraus am Freitag. "Schweizerisch zurückhaltend wird der Ausblick beibehalten."/rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 281,5EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A