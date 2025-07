Reiseboykotts und Kaufzurückhaltung kosten US-Wirtschaft Milliarden

Die Zahlen sind eindeutig: Laut US-Handelsministerium lagen die Pro-Kopf-Ausgaben ausländischer Touristen in den ersten Monaten dieses Jahres nahezu auf Vorjahresniveau – ein ungewöhnliches Signal, da die Werte traditionell jedes Jahr steigen. Gleichzeitig sinkt aber die Zahl der Reisenden. Allein im Juni sank die Zahl der Flugreisenden aus dem Ausland um fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kanada, der wichtigste Herkunftsmarkt, verzeichnet einen Rückgang um rund 20 Prozent. In den Monaten davor fielen die Zahlen zum Teil deutlich höher aus.

Schuld sind nicht nur hohe Preise, sondern auch eine zunehmend ablehnende Haltung gegenüber US-Einreisebestimmungen. Inzwischen warnen etliche Regierungen, darunter Kanada, Deutschland und Frankreich, vor Reisen in die USA. Grund sind unter anderem verschärfte Kontrollen an der Grenze und Berichte über willkürliche Inhaftierungen von Touristen. Auch wenn die vergleichsweise wenigen Fälle von den Medien wohl etwas aufgebauscht wurden, zeigt das doch seine Wirkung.

Hinzu kommt ein Preisniveau, das für viele ausländische Gäste schlicht zu hoch geworden ist. Hotelübernachtungen kosten rund zehn Prozent mehr als vor der Pandemie, Restaurantbesuche sind teils ein Drittel teurer. Selbst langjährige USA-Fans, die früher mit leeren Koffern zum Shoppen anreisten, zeigen sich zunehmend ernüchtert. Viele entscheiden sich mittlerweile, weniger oder gar nicht shoppen oder seltener essen zu gehen.

Auch Boykottaufrufe zeigen Wirkung. In Kanada etwa verzichten viele gezielt auf US-Produkte, vom Supermarktregal bis zur Streamingplattform. Reiseveranstalter und Fluglinien registrieren massive Buchungsrückgänge. Einige Airlines haben bereits Verbindungen in US-Metropolen wie Miami, Las Vegas oder Atlanta gekappt. Besonders betroffen sind Städte, deren Wirtschaft stark vom Auslandstourismus abhängt: Detroit, Seattle oder Tampa müssen laut Prognosen von Tourism Economics mit Umsatzrückgängen von bis zu acht Prozent rechnen.

Laut Goldman Sachs könnten sich die Verluste für die US-Wirtschaft im schlimmsten Fall auf rund 90 Milliarden US-Dollar summieren – das entspricht etwa 0,3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, wie aus einer Studie der Investmentbank von April hervorgeht.

Gerade in einem Jahr, in dem konjunkturelle Unsicherheiten, eine anhaltend hohe Inflation und Zinssorgen ohnehin schwer auf der Stimmung lasten, ist das ein zusätzliches Risiko. Und die Hoffnung auf eine schnelle Kehrtwende schwindet: Laut Weltreiseverband WTTC wird der US-Tourismus frühestens 2030 wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

Während Länder wie Japan, Vietnam oder China mit visa-freien Angeboten und Investitionen in den Tourismus internationale Gäste anziehen, wirken die USA zunehmend abgeschottet. Politisch motivierte Zölle, Reiseeinschränkungen und ein harter Ton gegenüber langjährigen Partnern hinterlassen Spuren, nicht nur in der Diplomatie, sondern direkt in den Kassen amerikanischer Unternehmen.

Ob es sich um Luxuskaufhäuser in New York, Hotelketten in Florida oder Freizeitparks in Kalifornien handelt: Der globale Reiseschwund wird zur wirtschaftlichen Realität. Und solange die USA auf Konfrontation statt Willkommenskultur setzen, dürften viele Urlauber ihr Geld lieber woanders ausgeben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion